Великий Новгород, , 13:31 — REGNUM В правительстве Новгородской области сегодня, 6 марта, состоится заседание оперативного штаба по вопросам недопущения распространения коронавируса на территории региона. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре областного правительства.

Заседание проведёт губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Напомним, региональный план по профилактике завоза в Новгородскую область коронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, был принят в начале февраля 2020 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, инфицированных коронавирусом на территории Новгородской области не выявлено.

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