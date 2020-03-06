Кобоко, , 13:39 — REGNUM Правительство Уганды в партнерстве с Европейским союзом (ЕС) приступает к реализации рамочного проекта поддержки муниципалитета Кобоко, принимающего около 30 000 южно-суданских и конголезских беженцев. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, общая стоимость проекта составляет 15 миллиардов угандийских шиллингов (более 4 миллионов долларов США).

Проект, получивший название «Инклюзивное городское развитие и мобильность в Кобоко, Уганда», был представлен министром по инвестициям и приватизации Уганды Эвелин Аните.

По ее словам, проект нацелен на восстановление ветхих школ, медицинских учреждений и санитарных пунктов в муниципалитете.

Секретарь муниципалитета Кобоко Станислав Манагаса заявил, что они провели опрос в 2018 году, в ходе которого было установлено, что 23 000 южно-суданских и конголезских беженцев размещены в Кобоко. С тех пор, по его словам, их число, очевидно, возросло.

«Давление на школы, больницы и другие объекты городской инфраструктуры слишком велико. Беженцы продолжают прибывать каждый день», — сказал Манагаса.

«Вы обнаружите, что в муниципалитете Кобоко шестеро детей сидят за столом, рассчитанным на троих. Один класс вмещает более 100 детей, но учителей недостаточно. В больнице и других медицинских учреждениях длинные очереди и постоянно кончаются запасы лекарств», — добавил он.

На запуске проекта для беженцев Аните пояснила, что «основная цель этого двухлетнего проекта (2020−2022 годы) — помочь муниципалитету Кобоко справиться с растущим числом перемещенных лиц».

Она подчеркнула: «Проект укрепит городскую инфраструктуру и сферу предоставления услуг. Условия жизни и возможности для беженцев и принимающих их сообществ будут улучшаться».