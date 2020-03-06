Москва, , 13:31 — REGNUM В Москве задержали 25 человек, подозреваемых в мошенничестве под видом оказания жилищно-коммунальных услуг. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Ущерб от действий мошенников составил 100 миллионов рублей. Следствие считает, что злоумышленники обходили квартиры местных жителей под видом работников управляющих компаний и убеждали жертв в необходимости замены труб отопления и водоснабжения, регуляторов давления воды. Мошенники заявляли, что работы идут в рамках программы по капитальному ремонту жилья. Расходные материалы злоумышленники закупали по минимальным ценам в оптово-розничных магазинах, а продавали по завышенной в десятки раз цене.

Мошенники также предлагали подвезти жертву до ближайшего отделения банка, если наличных денег на оплату услуг не хватало. Домой пострадавшие, преимущественно пенсионеры, добирались самостоятельно.

По предварительным данным, от действий злоумышленников пострадали 300 москвичей и жителей Подмосковья.

Во время обысков по местам проживания подозреваемых и в четырех офисах полиция обнаружила наличные деньги, мобильные телефоны, различное санитарно-техническое оборудование. Также были изъяты поддельные удостоверения сотрудников социальных служб и печати для документов.

В отношении трех предполагаемых организаторов и 22 активных участников группировки возбуждены 11 уголовных дел. Подозреваемые задержаны, вопрос о мере пресечения пока не решен.