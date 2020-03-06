Киев, 6 марта 2020, 13:31 — REGNUM На Украине зафиксированы девять подозрений на заражение коронавирусом COVID-2019, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
В пресс-службе отметили, что на Украине идут учения для врачей, на случай если будут обнаружены новые заражённые.
Также сообщается, что в Днепропетровской области у мужчины, который вернулся из Италии, коронавирус не выявлен.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сумской области Украины был объявлен карантин. Таким образом, чрезвычайные меры были предприняты в двух областях страны.
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