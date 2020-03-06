Киев, , 13:31 — REGNUM На Украине зафиксированы девять подозрений на заражение коронавирусом COVID-2019, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.

«На сегодня в Центр общественного здоровья поступило девять сообщений о подозрении на заболевание Covid-19, лабораторные исследования в вирусологической референс-лаборатории продолжаются», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на Украине идут учения для врачей, на случай если будут обнаружены новые заражённые.

Также сообщается, что в Днепропетровской области у мужчины, который вернулся из Италии, коронавирус не выявлен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сумской области Украины был объявлен карантин. Таким образом, чрезвычайные меры были предприняты в двух областях страны.

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