Сеул, , 13:32 — REGNUM В международном аэропорту «Инчхон» усилят карантинный досмотр пассажиров, отбывающих за рубеж. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства земли, инфраструктуры и транспорта и Incheon International Airport Corporation.

По их словам, с 5 марта в аэропорту будет действовать трехэтапная система досмотра: у входа в терминал, в зоне специального контроля и перед посадкой в самолёт.

Отмечается, что пассажиры с температурой выше 37,5 градуса будут проходить обследование в специальной зоне. В случае выявления температуры пассажирам будет предложено отказаться от поездки и осуществить возврат средств.

Напомним, что 28 февраля южнокорейская компания Korean Air усилила карантинный досмотр пассажиров, отправляющихся в США, а с 5 марта — всех пассажиров, независимо от направления.

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