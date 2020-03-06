Нур-Султан, , 13:26 — REGNUM Национальная компания «Казмунайгаз» ограничила зарубежные командировки из-за распространения коронавируса, сообщили 6 марта в пресс-службе президента Казахстана.

Глава республики Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления компании Аликом Айдарбаевым, который рассказал о крупных инвестиционных проектах и мерах в связи с коронавирусом.

В частности, сотрудники компании проводят профилактику на производстве и в офисах. Токаев поручил сократить негативное влияние нового вируса на производство.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам февраля 2020 года транзит контейнерных грузов железнодорожным транспортом из Китая через Казахстан сократился на 39%. В руководстве «Казахстанских железных дорог» это связывают с коронавирусом.

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