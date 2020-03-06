Магас, , 13:25 — REGNUM В Ингушетии возбуждено очередное уголовное дело в сфере мошенничества при получении соцвыплат. На этот раз в число пытавшихся заработать на случаях беременности и выплатах по ним и по больничным попал генеральный директор двух фирм — ООО «Парадиз» и ООО «Бродвей», сообщили 6 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Он предоставил в региональное отделение Фонда социального страхования недостоверные данные, в которых были указаны заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев по беременности и родам и по больничным листам по уходу за ребенком. Общая сумма похищенного превысила 1,1 млн рублей.

Стоит отметить, что преступлений данного разряда в Ингушетии за последние годы вскрыто немало. Так, в число желающих незаконно поживиться на выплатах по беременности от ФСС попали директора ООО «Янтарь», «Бизе», «Бастион"и десятков других компаний.

Читайте также: Дела беременных: мошенники уводят деньги Фонда соцстрахования в Ингушетии