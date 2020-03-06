Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM Передать посылку, продукты питания, пообщаться с врачом отделения инфекционной больницы имени Боткина в Петербурге, где находятся 63 пациента с подозрением на коронавирус и один с подтверждённым заболеванием, теперь можно только через специальный бокс. Об этом 6 марта корреспонденту ИА REGNUM рассказали в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Больница имени Боткина в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

Ранее один из пациентов корпуса инфекционной больницы, журналист Илья Шатилин на своей странице в социальной сети заявил, что родственники не могут ему передать вещи, так как посылки не принимают. Мужчина был помещён в больницу после возвращения из Италии. В настоящий момент у него предварительно диагностирована пневмония, точные результаты анализов на коронавирус он сможет узнать лишь на следующей неделе.

«Поскольку больница закрыта на карантин, приехать и привезти что-то — невозможно. Понятно, что в палату прийти вообще нельзя никому, но нельзя даже передать что-то через дежурную сестру», — отметил Шатилин.

В свою очередь в комитете по здравоохранению пояснили, что передачи принимаются, однако в связи с эпидемическим подъемом гриппа и ОРЗ введены ограничительные мероприятия.

«Организовано специальное помещение, которое оборудовано дозаторами для обеззараживания воздуха. И сейчас идёт все через это помещение», — пояснили агентству в ведомстве.

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Напомним, в настоящий момент в Боткинской больнице Петербурга находятся 64 человека — большинство из них российские туристы, которые посещали Италию и по возвращении обнаружили признаки ОРВИ. Также там находятся два итальянца, у одного из которых подтверждён новый вид коронавируса, а также четыре человека, которые имели с ним контакт.

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