Иваново, , 13:22 — REGNUM Бывший глава Иванова, осуждённый ранее за получение взятки, выплатил штраф в размере 25 млн рублей. О взыскании коррупционного штрафа 6 марта сообщила пресс-служба Ивановского УФССП.

Как уточнили в ведомстве, ранее с бывшего чиновника было взыскано принудительно 4,6 млн рублей, а на недвижимое имущество, находящееся в Плёсе, был наложен арест, имущество было передано на принудительную реализацию.

«Осознав всю серьезность ситуации, что недвижимость уйдет с молотка, должник принял меры к оплате задолженности, перечислив остаток долга в размере 20 млн 920 тыс. руб. на депозитный счет структурного подразделения», — сообщили в пресс-службе УФССП.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года бывший глава Иванова Вячеслав Сверчков решением суда был признан виновным в получении взятки, ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафу в 25,5 млн рублей.

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