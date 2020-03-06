Екатеринбург, 6 марта 2020, 13:27 — REGNUM Полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» для участников Уральского федерального округа стартовал в Екатеринбурге. Проект реализует президентская платформа АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Полуфинал конкурса «Учитель будущего» в УрФО проходит с 6 по 8 марта на площадке Уральского государственного педагогического университета.
Он напомнил, что предыдущий полуфинал среди регионов Сибирского федерального округа прошёл в прошлые выходные.
Отметим, что профессиональный конкурс состоит из трёх этапов. Сначала участники подают заявки и проходят дистанционное тестирование, затем в федеральных округах проходят очные полуфиналы, по итогам которых будут выбраны финалисты.
Как сообщили организаторы, среди педагогов в полуфинале Уральского федерального округа участвуют семь мужчин, а ещё 33 конкурсанта — это учителя до 35 лет. Самой юной участнице 22 года — это учитель начальных классов. Конкурсные испытания пройдут в течение трёх дней и подготовлены в формате «педагогического триатлона», включающего в себя: педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру. По итогам полуфинала в Екатеринбурге будут определены 12 лучших команд, которые примут участие в финале конкурса.
Напомним, что всего на участие в конкурсе подали свои заявки свыше 39 тыс. учителей России.