Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM Полуфинал профессионального конкурса «Учитель будущего» для участников Уральского федерального округа стартовал в Екатеринбурге. Проект реализует президентская платформа АНО «Россия — страна возможностей» при поддержке Министерства просвещения России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Полуфинал конкурса «Учитель будущего» в УрФО проходит с 6 по 8 марта на площадке Уральского государственного педагогического университета.

«От Уральского федерального округа на конкурс поступило почти две с половиной тысячи заявок от учителей школ. Лидером по числу регистраций в округе стала Свердловская область — 960 участников», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Владислав Даванков.

Он напомнил, что предыдущий полуфинал среди регионов Сибирского федерального округа прошёл в прошлые выходные.

«Сегодня в Екатеринбурге стартует четвертый полуфинал, в который прошла 51 команда из всех 6 регионов Уральского федерального округа», — уточнил Владислав Даванков.

Отметим, что профессиональный конкурс состоит из трёх этапов. Сначала участники подают заявки и проходят дистанционное тестирование, затем в федеральных округах проходят очные полуфиналы, по итогам которых будут выбраны финалисты.

Как сообщили организаторы, среди педагогов в полуфинале Уральского федерального округа участвуют семь мужчин, а ещё 33 конкурсанта — это учителя до 35 лет. Самой юной участнице 22 года — это учитель начальных классов. Конкурсные испытания пройдут в течение трёх дней и подготовлены в формате «педагогического триатлона», включающего в себя: педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игру. По итогам полуфинала в Екатеринбурге будут определены 12 лучших команд, которые примут участие в финале конкурса.

Напомним, что всего на участие в конкурсе подали свои заявки свыше 39 тыс. учителей России.