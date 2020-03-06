Ставрополь, , 13:26 — REGNUM Промышленный районный суд города Ставрополя приговорил директора двух предприятий к лишению свободы по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Бизнесмена также обязали возместить причиненный бюджету ущерб, сообщили ИА REGNUM 6 марта в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что для уклонения от уплаты налогов осужденный подыскивал фиктивные первичные финансово-хозяйственные документы, свидетельствующие о якобы имевшихся взаимоотношениях подконтрольных ему компаний с контрагентами по закупке сельскохозяйственной продукции.

На основании этих документов бухгалтер предприятий, который не был в курсе махинаций директора, уменьшал общую сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет. Это позволило осужденному скрыть от государственной казны более 227 млн рублей. Преступление было совершено в период с апреля 2015 по июнь 2016 года.

Суд признал фигуранта виновным по обоим эпизодам уголовного дела и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворен иск о взыскании с подсудимого неуплаченных налогов в полном объеме.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее за аналогичное налоговое преступление в Ставропольском крае к двум годам колонии общего режима был приговорен директор ООО «Зернопродукт» Лев Махотин.