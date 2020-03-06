Москва, , 13:14 — REGNUM В Московском зоопарке бурая медведица Роза и гималайский медведь Будур вышли в открытый вольер после зимней спячки. Об этом 6 марта сообщила пресс-служба зоосада.

В зоопарке отметили, что обычно медведи просыпаются позже — примерно в начале апреля. Однако аномально теплая погода в Москве заставила их выйти из спячки почти на месяц раньше. Отмечается, что иногда в природе медведи тоже просыпаются раньше, чем обычно, если сходит снег. В Москве сейчас снежного покрова нет.

В пресс-службе зоопарка также рассказали, что медведи начали постепенно просыпаться еще в середине февраля. Если придет холодная погода, они могут снова впасть в спячку на несколько недель.