Челябинск, , 13:08 — REGNUM 36-летний житель Челябинской области уже больше года пытается восстановиться после перенесённого инсульта. Врачи оказали ему помощь поздно, посчитал серьёзную болезнь за остеохондроз, пишут местные СМИ.

По данным Е1.ru, Иван С. сейчас в полном сознании, но ходить и говорить не может. Всё началось в феврале 2019 года. За рулём он почувствовал себя плохо. Затем в автосервис, где он работал, вызвали скорую помощь. Бригада обнаружила у него высокое артериальное давление, но не стала забирать в больницу.

В тот же день давление подскочило снова. Прибывшие медики вновь не стали его госпитализировать, заявив, что у него шейный остеохондроз, и посоветовав обратиться к врачу. В больнице тоже настаивали на этом диагнозе. При этом родственники давно заподозрили именно инсульт.

Прошло ещё время, прежде чем Ивана повезли в областную больницу делать МРТ и КТ. Эти обследования подтвердили инсульт. А пока ехали, у него отказала левая сторона тела. Затем мужчина впал в кому.

Из комы он вышел через две недели, но не мог ни ходить, ни говорить. Сейчас он пытается восстановить утраченные навыки, проходит курсы реабилитации, в том числе в Екатеринбурге. Его близкие находятся рядом и поддерживают его. Иван верит, что обязательно сможет снова и ходить, и говорить.