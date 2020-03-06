Ханты-Мансийск, , 13:07 — REGNUM В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла акция «Ты — прекрасна!». Команда региональной «Молодежки ОНФ» поздравила сотрудниц и пациенток медучреждения с Международным женским днём, сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор организации в Югре Анастасия Потехина.

Участники «Молодёжки ОНФ» Югры в перинатальном центре окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Пресс-служба «Молодёжки ОНФ» в Югре

Представительницам прекрасной половины человечества в перинатальном центре больницы были вручены 200 открыток и тюльпанов.

«Мы не первый год проводим акцию «Ты — прекрасна!» в окружной клинической больницы. Здесь работает много удивительных женщин, которые спасают жизни и помогают появиться на свет новым гражданам Югры. Мы посетили родильное отделение и патологии беременности. Нас встретили очень позитивно, с улыбками. Приятная атмосфера праздника дарит положительные эмоции», — сообщила Анастасия Потехина.

Отметим, что акция «Ты-прекрасна!» 6−9 марта проводится региональными отделениями «Молодёжки ОНФ» по всей стране. Молодые люди дарят женщинам стихи, открытки и цветы.