Ханты-Мансийск, 6 марта 2020, 13:07 — REGNUM В окружной клинической больнице Ханты-Мансийска прошла акция «Ты — прекрасна!». Команда региональной «Молодежки ОНФ» поздравила сотрудниц и пациенток медучреждения с Международным женским днём, сообщила корреспонденту ИА REGNUM координатор организации в Югре Анастасия Потехина.
Представительницам прекрасной половины человечества в перинатальном центре больницы были вручены 200 открыток и тюльпанов.
Отметим, что акция «Ты-прекрасна!» 6−9 марта проводится региональными отделениями «Молодёжки ОНФ» по всей стране. Молодые люди дарят женщинам стихи, открытки и цветы.