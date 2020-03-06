Барнаул, , 13:01 — REGNUM В связи со вспышкой коронавируса корреспонденты программы «Вести-Алтай» оценили, как отражается эпидемиологическая ситуация на торговом секторе. Оказалось, что в Барнауле уже подорожали некоторые товары. В частности, как пояснил автоперевозчик Михаил Большов, из-за коронавируса стало трудно найти нужные запчасти из Китая, а те, что есть, подорожали в 2−2,5 раза.

Также в столице Алтайского края довольно ощутимо повысились цены медицинские маски: цена доходила до 100 рублей за пачку. Традиционно подорожал чеснок, который в регион завозят, в основном, из Китая.

Также алтайские журналисты приводят ещё один интересный факт: в местных магазинах выросли продажи книги Альбера Камю «Чума». Правда, цена самой книги пока не изменилась.