Краснокамск, Пермский край, , 12:43 — REGNUM В Краснокамске Пермского края 91-летней жительнице пришлось доказывать в суде, что в годы Великой Отечественной войны она трудилась в колхозе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в судебной инстанции.

Пожилая женщина просила признать факт её работы в военные годы. Как установлено в суде, в 1941 году истица училась в девятом классе, всех учеников вывезли в колхоз. Школьники трудились до окончания полевых работ, однако трудовые отношения с детьми никто не оформлял.

Суд удовлетворил иск пенсионерки. Она признана труженицей тыла и должна получить президентские выплаты в честь 75-летия Великой Победы.

Стоит отметить, согласно Указу президента России Владимира Путина, размер выплат составляет от 50 до 75 тыс. рублей.