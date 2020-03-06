Барнаул, , 12:33 — REGNUM Сегодня, 6 марта, 94 года исполнилось подполковнику запаса, алтайскому ветерану Василию Казанцеву. Он является участником Японской и Великой Отечественной войн, ветераном труда. Среди боевых наград имеются орден «Отечественной войны 2 степени», медали «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Глава Барнаула Вячеслав Франк вручил семье Казанцевых юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Пресс-центр мэрии Барнаула

Почти 20 лет Василий Ильич являлся заведующим кафедрой Алтайского сельскохозяйственного института, доцентом кафедры истории. После ухода на пенсию главным делом и увлечением ветерана стала краеведческая работа. Героический труд алтайского крестьянства воплотился в его монографиях и книгах: «Деревня моя», «Крестьянство равнинного Алтая за 300 лет».

Вручая медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил Василия Ильича с днем рождения и предстоящим юбилеем Великой Победы, пожелал здоровья:

« По вашему крепкому рукопожатию, сразу видно, что закалка боевая была… Живите и радуйте своих детей и внуков. А супругу, Марию Ивановну поздравляю с наступающим 8 Марта. Вы всю жизнь проработали в школе, вырастили не одно поколение барнаульцев».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в столице Алтайского края сейчас проживают свыше 3700 ветеранов войны, подлежащих награждению. Это 217 участников Великой Отечественной войны, 106 бывших жителей блокадного Ленинграда, 117 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, одна вдова погибшего участника Великой Отечественной войны и 3319 тружеников тыла.