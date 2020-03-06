Москва, 6 марта 2020, 13:35 — REGNUM В ближайшее время в Москве откроют 26 клубов «Мой социальный центр». Об этом 6 марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, клубы станут местом общения пожилых людей. Мо временем подобные учреждения появятся по всей Москве. Эти меры станут вторым крупным проектом по улучшению качестве жизни пенсионеров. Первый — программа «Московское долголетие», по мнению мэра столицы, показала свою эффективность.
«В кружках «Московского долголетия» занимаются уже более 200 тысяч пенсионеров из всех районов Москвы, а всего в проекте приняли участие свыше 350 тысяч человек. Проект создания клубов для общения пожилых людей «Мой социальный центр» находится в начальной стадии. За полгода мы открыли 6 районных центров. В ближайших планах — еще 26 клубов. Постепенно их сеть охватит весь город», — заявил Собянин.
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