Москва, 6 марта 2020, 13:35 — REGNUM В ближайшее время в Москве откроют 26 клубов «Мой социальный центр». Об этом 6 марта заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Библиотека
Библиотека
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Тихая гостиная»
«Шумная гостиная»
«Тихая гостиная»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Шумная гостиная»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Бильярд
Сергей Собянин
Бильярд
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Мой социальный центр»
«Мой социальный центр»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, клубы станут местом общения пожилых людей. Мо временем подобные учреждения появятся по всей Москве. Эти меры станут вторым крупным проектом по улучшению качестве жизни пенсионеров. Первый — программа «Московское долголетие», по мнению мэра столицы, показала свою эффективность.

Литературные чтения
Литературные чтения
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Уроки испанского языка
«Мой социальный центр»
Уроки испанского языка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Мой социальный центр»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Танцевальный класс
Танцевальный класс
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Мой социальный центр» , литературные чтения
Кафе
«Мой социальный центр» , литературные чтения
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Кафе
Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В кружках «Московского долголетия» занимаются уже более 200 тысяч пенсионеров из всех районов Москвы, а всего в проекте приняли участие свыше 350 тысяч человек. Проект создания клубов для общения пожилых людей «Мой социальный центр» находится в начальной стадии. За полгода мы открыли 6 районных центров. В ближайших планах — еще 26 клубов. Постепенно их сеть охватит весь город», — заявил Собянин.

Сергей Собянин
Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Мой социальный центр»
«Мой социальный центр»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

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