Яунде, , 12:23 — REGNUM Первый человек, инфицированный коронавирусом COVID-19, выявлен в Камеруне. Об этом 6 марта со ссылкой на минздрав страны сообщает агентство Reuters.

По данным, полученным агентством, коронавирус обнаружен у 58-летнего гражданина Франции. Он приехал в столицу страны Яунде 24 февраля 2020 года.

Ранее премьер-министр Королевстве Бутан Лотай Церинг заявил, что в стране появился первый больной заражённый новым коронавирусом. Им оказался 76-летний турист из США.

Напомним, 5 марта власти Москвы приняли решение о введении режима повышенной готовности для амбулаторного и стационарного звеньев здравоохранения для профилактики нового коронавируса.

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