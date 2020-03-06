Женева, Швейцария, , 12:16 — REGNUM Южная Корея демонстрирует «обнадеживающие признаки» решения проблемы эпидемии коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

По данным ВОЗ, 5 марта в 33 странах мира, за исключением Китая, было выявлено 2055 новых случаев заражения коронавирусом. Из них, 80% пришлось на три страны, включая Южную Корею.

Гебрейесус также отменил, что в настоящее время наблюдается тенденция к сокращению заболеваемости, а также добавил, что распространение вируса ограничивается отдельными регионами.

За последние сутки в Китае подтвердили только 143 новых случая заражения вирусом, большая часть которых пришлась на провинцию Хубэй. В КНДР до сих пор не выявлено ни одного случая заражения.

Отмечается, что недавно директор ВОЗ провел встречу с министром иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва, с которой обсудил ситуацию вокруг КНДР.

Еще одной положительной тенденцией для главы ВОЗ стал факт того, что в 115 странах мира не зафиксировано ни одного случая заражения. По его мнению, это может свидетельствовать о том, что вирус можно остановить. Вместе с тем, Гебрейесус призвал правительство всех стран мира принять серьезные меры для борьбы с распространением коронавируса.