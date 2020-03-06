Ташкент, , 12:10 — REGNUM При посольстве Узбекистана в Иране создана рабочая группа по контролю ситуации, связанной с распространением коронавируса, сообщили 6 марта в пресс-службе узбекистанского МИД.

По данным посольства, на территории Ирана остаются около 50 граждан Узбекистана. Заражение вирусом среди них не выявлено. В МИД призвали граждан республики строго придерживаться требований правительства Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта посол Узбекистана в Южной Корее Виталий Фен сделал заявление в связи с распространением коронавируса. Он призвал граждан республики не паниковать и взвешивать свои решения, в том числе по возврату на родину.

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