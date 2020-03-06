Тбилиси, , 12:20 — REGNUM Рекомендаций Грузии ограничить авиасообщение с Италией, как и какие-либо поездки и перевозки, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не давали. Об этом 6 марта рассказал глава офиса ВОЗ в Грузии Сильвио Доменте журналистам агентства «ИнтерпрессНьюс».

Представителю ВОЗ был задан вопрос, в связи с сокращением с 7 марта рейсов между Грузией и Италией по инициативе Тбилиси. Журналисты хотели, узнать, было ли это сделано с подачи международной организации.

«Всемирная организация здравоохранения на данном этапе не дает рекомендаций в связи с ограничениями на торговлю и поездки, однако это не исключает того, что страны примут дополнительные меры самостоятельно», — сказал Доменте.

Он добавил, что о введении дополнительных мер страны обязаны сообщить в ВОЗ, а также обосновать необходимость их введения.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 5 марта в Грузии выявили шесть заболевших коронавирусом. Все они недавно прибыли из Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: Всемирный банк предложил помощь Грузии в связи со вспышкой COVID-19