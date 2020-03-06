Берлин, , 12:08 — REGNUM Число заболевших коронавирусом в Германии выросло до 534. Об этом сообщается на сайте Института Роберта Коха.

По данным института, на 7:00 утра местного времени самое большое количество заболевших коронавирусом в Германии зафиксировано в Северном Рейне — Вестфалии. Там носителями вируса COVID-19 является 281 человек. В Баден-Вюртемберге новым коронавирусом заболел 91 человек. В Баварии — 79 больных. Остальные случаи зафиксированы в других землях Германии.

В сообщении института говорится, что лица, которые знают или подозревают, что у них был контакт с человеком, заражённым COVID-19, должны обратиться в больницу.

Ранее военные специалисты из Германии на 14 дней приостановили обучение представителей вооруженных сил Ирака из-за угрозы распространения нового коронавируса.

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