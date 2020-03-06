Ташкент, 6 марта 2020, 11:52 — REGNUM Авиарейс Гоа — Самара совершил экстренную посадку в аэропорту Ташкента из-за плохого самочувствия пассажира, сообщает 6 марта «Новости Ташкентского неба».
Пилот также запросил машину скорой медицинской помощи к самолету. Рейс Гоа — Самара ZF-6328 выполняет российская чартерная авиакомпания Azur Air.
Напомним, 7 ноября 2019 года самолет авиакомпании «Узбекистанские авиалинии», следовавший по маршруту Пекин — Ташкент, совершил экстренную посадку в аэропорту Ланьчжоу Чжунчуань.