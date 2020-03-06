Кампала, , 11:46 — REGNUM Независимого режиссера из Уганды Мозеса Буэйо арестовали по подозрению в исполнении запрещенных песен во время съемок документального фильма о поп-звезде и парламентарии Бобби Вайне, который намерен баллотироваться в президенты. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление адвоката задержанного.

По информации агентства, заключение в тюрьму Буэйо является частью того, что правительственные критики называют растущим подавлением независимых СМИ и оппозиции в преддверии президентских выборов в восточноафриканской стране в начале следующего года.

Как сообщают репортеры, впервые Буэйо был арестован 24 февраля, когда он снимал документальный фильм о Боби Вайне, а в среду, 4 марта, ему были предъявлены обвинения.

Согласно списку обвинений, Буэйо и еще восемь человек из съемочной группы были обвинены в незаконном собрании возле полицейских казарм в столице Кампала и исполнении песен, «способствующих подрывной деятельности против правительства Уганды».

Напомним, что действующий 75-летний президент Уганды Йовери Мусевени находится у власти более трех десятилетий и намерен баллотироваться на еще один срок. Чиновники, однако, отрицают преследование политических оппонентов Мусевени и средств массовой информации.