Джакарта, , 11:42 — REGNUM По оценкам агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, в некоторых регионах страны существует вероятность проливных дождей, сопровождающихся сильными ветрами и молниями в период 5−7 марта 2020 года, сообщает Antara.

«В провинциях Ачех, Риау, Джамби, Южная Суматра, Лампунг, Джокьякарте, Восточная Ява, Северный Калимантан, Восточный Калимантан и Папуа будет сильный дождь, сопровождаемый сильными ветрами», — предупреждает агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Жителей Индонезии, которые проживают в вышеперечисленных районах, призвали быть осторожными.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в провинции Западная Суматра в Индонезии.

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