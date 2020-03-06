Москва, , 11:38 — REGNUM Использование ФБР в своей «социальной» рекламе образа советского милиционера Глеба Жеглова, великолепно воплощённого на телеэкране Владимиром Высоцким, выглядит довольно неожиданно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя размещение фото Высоцкого.

«И неожиданно вовсе не потому, что в США знают советские телесериалы, а потому что Высоцкий в культовом советском сериале сыграл роль «положительного» милиционера, который честно служил той самой стране и той самой системе, с которыми боролись власти США в период «холодной войны».

Такой же образ Жеглова, только чуть более жёсткий, первоначально создали Аркадий и Георгий Вайнеры, авторы книги «Эра милосердия», по мотивам которой был написан сценарий сериала «Место встречи изменить нельзя».

С образом Жеглова в ФБР угадали: ведь «Место встречи изменить нельзя» стало самым, выражаясь в современных терминах, рейтинговым телесериалом СССР, немного обогнавшим по популярности даже культовый советский сериал начала 70-х годов XX века «Семнадцать мгновений весны».

Здесь важно отметить, что эфирным телевидением в начале 80-х годы XX века в СССР было обеспечено более 90% населения, благодаря запуску ещё в середине 70-х годов спутниковой системы «Экран», которая позволила обеспечить проникновение телевещания даже в труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока.

Соответственно, и рейтинг смотрения «Места встречи изменить нельзя» был уже повыше, чем «Семнадцати мгновений». Но, к сожалению, точных данных о рейтинге получить уже нельзя. Впрочем, это и неважно, судя по тому, что эти культовые сериалы не сходят с экранов российского ТВ даже в наши дни, и, кроме того, их по-прежнему активно смотрят и скачивают в интернете.

С тех пор, как в России немного прижали так называемых «иностранных агентов», американские спецслужбы испытывают дефицит русскоязычных информаторов, вот и приходится изобретать более креативные способы привлечь нужную «клиентуру».

Более того, похоже, что антироссийские санкции оттолкнули от США значительную часть их «друзей» в России, оставив среди таковых лишь отъявленных русофобов, от которых для США толку мало — доступа к нужной американским спецслужбам информации они не имеют. Теперь следует ожидать, что ЦРУ выпустит аналогичную рекламу с образом Штирлица.

Конечно, некоторые обратят внимание, что ФБР, возможно, использует образ не столько советского милиционера Жеглова, сколько самого Высоцкого, которого на Западе некоторые ошибочно считают диссидентом, которым он на самом деле не был.

Да и любителей писать письма куда ни попадя, хоть в «Спортлото», он здорово высмеял в своей сатирической песне «Дорогая передача», которую в советские времена многие считали сатирой на советскую систему. И никто тогда даже не мог предположить, что многое из этой песни будет справедливо и для современных США», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФБР США решило привлечь русскоязычных информаторов, используя образ капитана Московского уголовного розыска Глеба Жеглова из телефильма «Место встречи изменить нельзя».

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