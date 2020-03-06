Нью-Дели, , 11:32 — REGNUM В Индии число заразившихся коронавирусом выросло до 31 человека, сообщило 6 марта министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что тест еще одного подозреваемого дал положительный результат. Он путешествовал по Таиланду и Малайзии. Сейчас он находится в больнице на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее китайские ученые обнаружили два подтипа коронавируса нового типа, один из которых более заразен.

Было изучено 103 образца коронавируса и обнаружено, что за последнее время в нём появились уже 149 мутаций. Кроме того, вирус развился в два подтипа — S и L. Специалисты отмечают, что второй более заразен, чем первый.

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