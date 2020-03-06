Сеул, , 11:35 — REGNUM По состоянию на 16:00 по местному времени 6 марта в Южной Корее зафиксировали еще 309 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает Yonhap News.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в стране увеличилось до 6 593 человек.

Отмечается, что число заражённых в городе Тэгу увеличилось до 4694 человек, в провинции Кёнсан-Пукто — до 984 человека, в провинции Кёнгидо — до 120 человек, в Пусане — до 95 человек, в Сеуле — до 105 человек, в провинции Чхунчхон-Намдо — до 90 человек, провинции Канвондр — до 25 человек, в Тэджоне — до 18 человек, в провинции Чхунчхон-Пукто — до 15 человек.

В городе Инчхон число заражённых остаётся на уровне девяти человек, в провинции Кёнсан-Намдо — семидесяти семи человек, в Ульсане — двадцати трёх, провинции Чолла-Пукто — семи человек, на острове Чеджу — до четырех человек, в Сэджоне — один человек.

Общее число смертей увеличилось до сорока трех случаев, а число людей, выписанных из больницы, — до ста восьми.