Нур-Султан, , 11:32 — REGNUM Коррупция среди инспекторов транспортного контроля в Казахстане приводит к разрушению автодорог. Об этом 6 марта заявила представитель антикоррупционной службы республики Анар Жарова, сообщает агентство «Казинформ».

По её словам, в сфере транспортного контроля в 2019 году были осуждены 14 человек. «Буквально на днях задержан руководитель инспекции Кустанайской области», — заявила Жарова.

Она добавила, что взяточничество инспекторов приводит к снижению привлекательности Казахстана, как транспортного коридора между Китаем и Европой, так как ухудшается состояние дорог. Жарова считает, что ситуацию можно исправить через автоматизацию взвешивания грузовиков.

Напомним, 6 февраля в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что автодороги в Кылыл-Ординской и Туркестанской областях Казахстана доведены до 100% соответствия нормам.