Нур-Султан, 6 марта 2020, 11:32 — REGNUM Коррупция среди инспекторов транспортного контроля в Казахстане приводит к разрушению автодорог. Об этом 6 марта заявила представитель антикоррупционной службы республики Анар Жарова, сообщает агентство «Казинформ».
По её словам, в сфере транспортного контроля в 2019 году были осуждены 14 человек. «Буквально на днях задержан руководитель инспекции Кустанайской области», — заявила Жарова.
Она добавила, что взяточничество инспекторов приводит к снижению привлекательности Казахстана, как транспортного коридора между Китаем и Европой, так как ухудшается состояние дорог. Жарова считает, что ситуацию можно исправить через автоматизацию взвешивания грузовиков.
Напомним, 6 февраля в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что автодороги в Кылыл-Ординской и Туркестанской областях Казахстана доведены до 100% соответствия нормам.