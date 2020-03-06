Канберра, , 11:34 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Австрии достигло 47 человек. Об этом 6 марта сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, сейчас в Австрии сделано 4000 тестов на коронавирус, из них 47 оказались положительными.

Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер рекомендовал гражданам при появления симптомов заболевания коронавирусом не ходить в больницу и не вызывать скорую помощь. Вместо этого он посоветовал звонить на специальную горячую линию. Таким образом, риск инфицирования остальных людей будет снижен.

Ранее в Австралии из-за выявленного случая заражения коронавирусом 16-летнего учащегося была закрыта одна из школ страны.

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