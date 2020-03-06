Сеул, , 11:26 — REGNUM Сто восемнадцать стран ограничили въезд иностранцам, побывавшим на территории Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По состоянию на 10:00 по местному времени 6 марта сорок три страны ввели запрет на посещение, тридцать одна страна — ввели дополнительный карантин для пребывающих из Южной Кореи, еще сорок четыре — усилили карантинные меры.

Список стран, запрещающих въезд, пополнился Австралией, Турцией и Сингапуром. Власти Казахстана также приостановят въезд на свою территорию граждан Южной Кореи с 8 марта, правительство Австралии ввело аналогичный запрет с 5 марта.

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Отмечается, что честь стран, включая Японию и Индонезию, лишь частично ограничили въезд на территорию своих стран лиц, посещавших южнокорейский Тэгу и провинцию Кёнсан-Пукто.

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Число регионов Китая, усиливших контроль, увеличилось до семнадцати.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее было подтверждено еще 518 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число заражённых увеличилось до 6 284 человек.