Тбилиси, , 11:28 — REGNUM Финансовую помощь в связи со вспышкой коронавируса COVID-19 предложил Грузии региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус 6 марта во время эфира на грузинском Общественном телевидении.

«Если Грузии нужна финансовая помощь в связи с коронавирусом, мы всегда готовы помочь», — сказал представитель международного банка.

Молинеус отметил, что распространение новой болезни является серьёзной угрозой для мировой экономики, что коснется также и Грузии. Он сообщил, что Всемирный банк выделил $12 млрд для развивающихся стран, у которых серьёзные проблемы из-за коронавируса, и Грузия тоже может рассчитывать на получение средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение 5 марта в Грузии было выявлено шесть человек, заболевших COVID-19, и общее число инфицированных увеличилось с трех до девяти.

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