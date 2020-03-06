Москва, , 11:14 — REGNUM Самыми главными качествами, которыми должна обладать женщина-политик, жители России назвали ум, образованность, грамотность и профессионализм (36%). Исследование проводилось ВЦИОМ совместно с Центром политической конъюнктуры.

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Также среди главных качеств женщины-политика должны быть порядочность, честность, принципиальность (29%), железный характер, решительность и твердость (14%); близость к народу, внимание к людям (11%), справедливость (10%).

Из известных женщин, обладающих такими качествам, граждане назвали Валентину Матвиенко (19%), Марию Захарову (11%), Эллу Памфилову (5%), Эльвиру Набиуллину (5%), Татьяну Голикову и Аллу Пугачеву (по 4%).

В опросе 1 марта 2020 года опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет методом телефонного интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 68% жителей России не готовы видеть женщину во главе страны (на посту президента) или на посту премьер-министра (56%).

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