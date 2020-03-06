Бали, Индонезия, , 11:13 — REGNUM Региональная служба здравоохранения острова Бали зарегистрировала 12 человек с подозрением на коронавирус, которые проходят лечение в ряде больниц на острове Бали, сообщает Antara.

«По имеющимся в настоящее время данным, 12 пациентов находятся в больницах под наблюдением», — заявил руководитель службы здравоохранения провинции Бали Кетут Суарджая в Денпасаре.

Известно, что среди иностранцев, которые находятся под наблюдением в больницах острова Бали, есть граждане Японии, Словакии, Дании, России и Великобритании.

Между тем, по данным за период с января 2020 года по настоящее время, под наблюдением находятся 35 пациентов, у 23 из них тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо призвал общественность не слишком беспокоиться о распространении коронавируса.

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