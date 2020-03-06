Ташкент, , 11:10 — REGNUM Благотворительный фонд VATAN направил премьер министр Узбекистана Абдулле Арипову обращение с просьбой разрешить проведение «бессмертного полка» 9 мая в Ташкенте. Об этом сообщается в группе «Акция «Бессмертный Полк» в Ташкенте» в Facebook.

Организаторы шествия напомнили, что в республике создана рабочая группа по подготовке к празднованию 75-летия Победы в Велико Отечественной войне. Письмо направлено руководителю этой группы — Абдулле Арипову. Активисты попросили премьер-министра включить шествие в план мероприятий на 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая 2019 года представитель общественного совета при администрации Ташкента заявил, что акция «Бессмертный полк» в Ташкенте отменяется из-за того, что не было получено разрешения на её проведение.

По данным агентства «Фергана», 9 мая участники шествия собрались на мемориале «Братские могилы». Однако на этом месте акция и закончилась, так как участников предупредили о незаконности шествия.

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