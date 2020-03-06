Киев, , 11:11 — REGNUM В Сумской области Украины введён карантин и отменены массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-2019, сообщил телеканал «1+1».

По данным журналистов, отложено проведение фестивалей, спортивных соревнований и экскурсий для школьников. Исключение сделали только для воспитанников детских садов — в дошкольных учреждениях провели весенние утренники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о решении ввести карантин власти Черновицкой области, в которой был зафиксирован первый случай заражения уханьским коронавирусом.

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