6 марта 2020 | Время чтения 4 мин

Работа в Спецназе дело настоящих мужчин? Подполковник Росгвардии Юлия Ильина уже четыре года ломает этот стереотип, служа в одном из самых элитных спецподразделений России – Специальном отряде быстрого реагирования (СОБР). О том, какие задачи ставят перед девушками и чем их служба отличается от мужской, она рассказала в интервью ИА REGNUM.

Георгий Балаков, Дарья Антонова, , 18:36 — REGNUM Служба в армии и силовых структурах считается в России делом сугубо мужским. И хотя у нас в стране нет дискриминации по гендерному признаку, девушек на службе встретишь не часто и, как правило, на должностях, не связанных с риском для жизни. От того вдвойне удивительно знать, что представительницы прекрасного пола не просто предпочли службу, но и выполняют её в подразделениях специального назначения, деятельность которых засекречена. С одной из таких — подполковником Росгвардии Юлией Ильиной, в преддверии Международного женского дня, побеседовал корреспондент ИА REGNUM.

Подполковник Росгвардии Юлия Ильина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Нормативы по стрельбе Юлия сдаёт на отлично Дарья Антонова © ИА REGNUM

Около четырёх лет назад она перешла из ОМОНа в одно из самых элитных подразделений Росгвардии — Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР). Кроме неё в подразделении есть ещё четыре женщины, но все они заняты на «бумажной работе», например, в отделе кадров. И только Юлия единственная женщина, которая занимает должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам.

17 лет назад девушка кардинально изменила свою жизнь и устроилась в ОМОНДеятельность Юлии сводится преимущественно к планированию операций и разведке Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мне всегда была интереснее работа СОБРа, она более подвижная, более динамичная и задачи немного другие. Поэтому я перешла сюда. Не говорю, что ОМОН хуже, но задачи разные. ОМОН — охрана общественного порядка, а СОБР — работа больше против организованной преступности. Здесь у меня несколько направлений работы», — делится подробностями своей службы подполковник.

Деятельность Юлии сводится преимущественно к планированию операций и разведке. В оперативной работе она тоже участвует, правда больше в качестве оператора, который фиксирует всё происходящее на камеру или в роли «приманки». Зачем штурмовать квартиру преступников, если можно выманить их наружу. Для этих целей сотрудники СОБР используют различные психологические уловки, в некоторых из которых Ильина становится незаменимой. Одна из постановок — ревнивая жена, которая подозревает, что в квартире прячется её муж с любовницей, скандалом и криками вынуждая людей самих открыть дверь, после чего бойцы СОБРа в считанные секунды нейтрализуют преступников.

Юлия с детства мечтала работать в правоохранительных органах Дарья Антонова © ИА REGNUM

Работа «в поле» опасная, но именно это и привлекает Ильину. Девушка признаётся, что с детства мечтала работать в правоохранительных органах, но мать настояла на более безопасной профессии.

«Может я по характеру такой человек. С детства любила играть в казаки-разбойники, «войнушку». Подруг-то девочек раз-два было. В основном с мальчишками «тусила». Изначально это все нравилось, со школы думала пойти служить, но мама не разрешила. Сказала: «Иди на бухгалтера», — вспоминает Ильина.

Для Юлии нет невыполнимых задач Дарья Антонова © ИА REGNUM

Однако проработав пару лет с финансовыми отчётами, Юлия поняла, что эта работа не для неё. Летом 2003 года она прошла медицинскую комиссию и устроилась в ОМОН. Процесс прошел не без труда — сперва ей доверили «бумажную» работу и лишь спустя пару лет она начала работать в поле — отрабатывала массовые акции, в том числе митинги. Находясь в толпе Ильина сообщала о настроениях людей, вычисляла зачинщиков и подстрекателей к беспорядкам, если таковые имели место быть.

Юлия прекрасно справляется и со штурмовым альпинизмом Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас о своих первых годах службы Ильина вспоминает с улыбкой. Но тогда девушка столкнулась с рядом проблем. Работа в правоохранительных органах оказалась далеко не столь романтичной, как в фильмах. А «дефицит» женщин в коллективе приводил к избытку мужского внимания. Сперва Юлия, по её же признанию, терялась и не знала, как себя вести, но потом поняла, что подобные попытки ухаживаний в коллективе нужно пресекать на корню.

«Повышенное мужское внимание, интерес, когда его слишком много, это не хорошо. Здесь как себя поставишь. Надо принять позицию, чтобы не выглядеть слишком доступной. В этом плане тяжело. Если по молодости, по глупости шаг в сторону сделаешь, уже будет немного другое отношение», — рассказала сотрудник СОБРа.

Подполковник Росгвардии Юлия Ильина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сейчас же сослуживцы для неё сродни братьев, которые всегда готовы помочь. И хотя нормативы для женщин ниже, чем для мужчин, пренебрежения со стороны сослуживцев она не чувствует. За годы службы она смогла зарекомендовать себя как профессионального сотрудника, способного выполнять задачи не хуже мужчин. Да и в профессиональных навыках она ничуть не отстает. Стреляет хорошо, знает приёмы рукопашного боя и перемещение по стене на верёвке освоила в совершенстве.

Свою службу в отряде специального назначения Юлия не воспринимает, как нечто особенное. Девушка любит свою работу и не планирует её менять. А вот о генеральских звёздах пока не задумывается, говорит слишком большая это ответственность.