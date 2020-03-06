Сеул, , 11:04 — REGNUM Неправительственная организация по ликвидации последствий стихийных бедствий Hope Bridge (Южная Корея) собрала более 60 млрд вон (~$50,43 млн) на борьбу с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей организации.

По состоянию на 4 марта общая сумма, собранная от частных лиц и предприятий, составила 61 730 000 000 вон (~$51,88 млн).

Известно, что религиозное движение Daesun Jinrihoe пожертвовало 800 млн вон (~$672 тыс.), компания Halla Group — 500 млн вон (~$420 млн), Meritz и BHC — по 400 млн вон (~$336 тыс.), сотрудники Hanyang Eng — 20 млн вон (~$17 тыс.), Innovation Solution Technology — 10 млн вон (~$8,5 тыс.).

Актриса Хан Хё Чжу, актер и ведущий Ли Кён Гю, участник группы Big Bang TOP, бейсболист Рю Хён Чжин пожертвовали организации по 100 млн вон (~$84 тыс.), певец Gray, комик и телеведущая Ли Ян Джа, певицы Heize — по 50 млн вон (~$42 тыс.), гольфист Чхве Хе Чжин и стилист Хан Хе Чжин — по 30 млн вон (~$25 тыс.).

Кроме того, к пожертвованиям присоединились более 490 тыс. фанатов группы BTS и фанаты певца Кан Даниэля.

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