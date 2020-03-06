Москва, , 11:01 — REGNUM Большинство жителей России (68%) не готовы видеть женщину на посту президента страны или на посту премьер-министра (56%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также большинство опрошенных не хотят, чтобы женщины занимали пост министра обороны, главы МВД и генерального прокурора РФ (83%).

Граждане готовы видеть женщин на важных, но не первостепенных ролях в политике и госвласти. Например, на посту руководителей фракций или комитетов в Госдуме (51%), во главе одной из ведущих партий (51%) или министром здравоохранения, социального обеспечения или образования.

Опрос проведен 1 марта 2020 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин в ходе сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что ничего невозможного нет в том, чтобы президентом России стала женщина.

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