Рамалла , , 10:42 — REGNUM Власти Палестины приступили к реализации мер по борьбе с коронавирусом в рамках режима чрезвычайной ситуации. Об этом заявил премьер-министр страны Мухаммед Штайе, сообщает 6 марта газета «Аль-Манар».

Штайе объявил о закрытии всех образовательных и спортивных учреждений, религиозных объектов и туристических зон, а также об отмене всех государственных и международных конференций.

Премьер-министр добавил, что не исключено закрытие мостов, погранпереходов и других путей, связывающих Палестину с внешним миром. Правительство может принять такое решение при необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Палестине выявили пять случаев заражения коронавирусом COVID-19. Президент Махмуд Аббас объявил на 30 дней режим ЧС.

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