Дублин, , 10:35 — REGNUM Ирландская авиакомпания Ryanair с 7 марта сокращает число рейсов между Грузией и Италией из-за распространения коронавируса COVID-19 на Апеннинском полуострове. Об этом сообщается на сайте компании.

Часть маршрутов авиакомпания отменяет полностью, а по оставшимся сокращает число рейсов в два раза. Данная мера вводится до 8 апреля. В сообщении Ryanair говорится, что это делается по просьбе властей Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта число выявленных инфицированных коронавирусом в Грузии выросло с трех до девяти человек. Большинство из них заразились, побывав в Италии.

Читайте ранее в этом сюжете: В связи с коронавирусом в тюрьмах Грузии ввели особый режим

Читайте развитие сюжета: Всемирный банк предложил помощь Грузии в связи со вспышкой COVID-19