Пекин, , 10:27 — REGNUM Всекитайская ассоциация журналистов выразила решительный протест в отношении мер, предпринимаемых в Соединённых Штатах против государственных средств массовой информации Китая и их сотрудников. Представители прессы призвали «немедленно прекратить дискриминационные ограничения на китайские СМИ в США». Об этом говорится в распространённом сегодня, 6 марта, заявлении организации.

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В ассоциации напомнили, что в последнее время Госдепартамент США ввёл ряд дискриминационных мер против китайских СМИ в Соединённых Штатах.

«Всекитайская ассоциация журналистов выражает резкое осуждение и решительный протест в отношении ошибочных действий США, и решительно призывает американскую сторону отказаться от менталитета холодной войны и политического давления, основанного на идеологической предвзятости», — говорится в обращении.

Также китайские журналисты потребовали «немедленно прекратить дискриминационные ограничения в отношении представительств китайских СМИ, а также необоснованные нарушения законных прав и интересов китайских журналистов» и немедленно принять меры для их защиты.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти США приняли решение об ужесточении правил работы для китайских государственных средств массовой информации на территории США. В их числе— информационное агентство Синьхуа, Глобальная телевизионная сеть Китая (CGTN), Международное радио Китая, China Daily Distribution Corp. и Hai Tian Development USA, которая занимается распространением в США газеты People's Daily. Все они в середине февраля были признаны Вашингтоном в качестве «иностранных миссий».

2 марта власти США установили кадровый лимит для этих пяти средств массовой информации, ограничив количество китайских граждан, работающих в американских представительствах государственных СМИ КНР.

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