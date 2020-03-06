Тбилиси, , 10:25 — REGNUM В связи с распространением коронавируса и с целью превенции его проникновения в учреждения пенитенциарной системы во всех тюртмах Грузии введен особый режим. По информации специальной пенитенциарной службы, соответствующее распоряжение издал начальник службы на основании распоряжения правительства и приказа министра юстиции.

На период с 5 по 19 марта включительно во всех тюрьмах заключенным временно приостановят как краткосрочные, так и долгосрочные свидания с семьями, право на выход за пределы пенитенциарного учреждения, в том числе по личным обстоятельствам, а также с целью учебы или работы.

Вновь прибывающих в тюрьмы заключенных будут помещать отдельно от остальных заключенных.

Как известно, в Грузии официально подтверждено уже 9 случаев коронавируса, а 162 человека находятся на карантине.

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