Куала-Лумпур, , 10:20 — REGNUM В министерстве здравоохранения Малайзии заявили, что число людей, инфицированных коронавирусом нового типа, увеличилось до 55 человек, сообщает Antara.

«Людей просят приостановить поездки в такие города или регионы, как Италия, Япония и Иран», — заявил представитель министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла.

Правительство Малайзии введет ограничения на въезд в страну для всех путешественников, которые посещали эти три страны в течение последних 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии временно закрыло все системы автоматических ворот на всех въездах по всей стране в качестве превентивной меры по снижению распространения коронавируса.

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