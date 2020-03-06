Оренбург, , 10:19 — REGNUM В Оренбургской области на 5 марта под медицинским наблюдением находятся 16 человек, которые прибыли из Китая, Ирана, Италии и Республики Корея, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным ведомства наблюдение длится две недели. Пациенты с признаками респираторных вирусных заболеваний прошли обследование. Результаты обследования на коронавирусную инфекцию, вызванную 2019-nCoV — отрицательные.

Добавим, в рамках мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Оренбургской области усилен санитарно-карантинный контроль в международном аэропорту Оренбурга. У пассажиров и членов экипажа измеряют температуру. С начала 2020 года досмотрено 4148 пассажиров и членов экипажа на международных линиях и 11 659 человек — на внутренних рейсах. Граждан с признаками инфекционных заболеваний не выявлено.

Комплекс противоэпидемических мероприятий проводится из-за неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китае. На 5 марта зарегистрировано 80 565 случаев заболевания. Летальность составляет 3,7%. Заболевание зафиксировано в 79 странах (помимо Китая), выявлено 14 810 случаев коронавируса.