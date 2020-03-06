Каир, , 10:15 — REGNUM Власти Египта запретили въезд в страну гражданам Катара, в том числе тех, кто фактически проживает в Египте, на фоне опасений по поводу коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Египта.

По информации журналистов агентства, данная мера вступит в силу с 6 марта и будет применяться до дальнейшего уведомления.

Напомним, что в воскресенье, 1 марта, власти Катара ввели временное ограничение на въезд на свою территорию путешественников из Египта из-за угрозы распространения вируса.

Как отмечают репортеры, в настоящее время в Египте наряду с другими странами Африки были отмечены случаи коронавируса.