Москва, 6 марта 2020, 10:00 — REGNUM В Москве и Подмосковье в длинные праздничные выходные (7−9 марта) установится тёплая погода, которую принесёт атлантический циклон. 7 марта будет облачно с небольшими дождями, +6… +8 °С, передают «Метеоновости».
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В Международный женский день 8 Марта подует юго-западный, воздух прогреется до +8… +10 °С, выглянет солнце. Температура превысит норму на 10 °C.
9 марта тёплая не по сезону погода сохранится, ожидается +9… +11 °С, преимущественно без осадков. Атмосферное давление повышенное, 751−753 мм рт. ст.
Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве 4 марта приблизилась к рекордному показателю 1959 года.
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