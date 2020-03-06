Москва, , 08:59 — REGNUM Более 40% граждан России считают плату за вывоз мусора очень большой, 49% — терпимой, приемлемой. 11% затруднились ответить, показал опрос Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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При этом улучшения с вывозом и утилизацией бытового мусора отмечают 35% граждан (в апреле 2018 года — 22%). 8% опрошенных считают, что положение дел ухудшается, по мнению 46% — не меняется.

Не замечают воздействие ближайшего мусорного полигона на экологию и окружающую среду в своем городе или поселке 72% респондентов. Чувствуют неприятные запахи, дым и гарь 22%. Затруднились ответить 7%

Опрос граждан проведен 23 февраля 2020 года в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, довольны организацией вывоза мусора 48% жителей России. 40% расценивают ситуацию как удовлетворительную, 9% — как плохую.

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