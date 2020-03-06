Краснодар, , 09:02 — REGNUM Кандидат в президенты Абхазии от оппозиционного блока Аслан Бжания обратился к сторонникам и рассказал о состоянии своего здоровья. Текст аудиосообщения политика 5 марта опубликовало агентство «Апсадгьыл-инфо».

"Через несколько дней буду в Абхазии. У меня ничего страшного не происходит. У меня обычная пневмония. Скоро вернусь на родину. Хочу выразить благодарность всем тем, кто меня поддерживал все это время. Спасибо большое», — сказал Бжания.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта состояние здоровья Бжании, когда он возвращался в Абхазию из России, сильно ухудшилось, его срочно госпитализировали в сочинскую больницу. Сейчас политик находится в Краснодаре, минздрав Абхазии оценил состояние его здоровья, как удовлетворительное.

Стоит отметить, что инцидент с Бажиней послужил поводом для волнений в Сухуме. Порядка 300 его сторонников собрались у здания правительства Абхазии и обвили власти страны в том, что те причастны к отравлению кандидата в президенты.

Напомним, выборы президента Абхазии назначены на 22 марта.

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